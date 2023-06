Consilierii judeteni vor vota astazi acordarea titlului de cetatean de onoare cosmonautului brasovean Dumitru Prunariu. Acesta a primit si titlul de cetatean de onoare al municipiului Brasov in 1999.Cosmonautul s-a nascut in 27 septembrie 1952, la Brasov, si a absolvit in 1976 Facultatea de Aeronave a Institutului Politehnic din Bucuresti.In perioada 1978-1981 a urmat cursuri de pregatire pentru zboruri ... citeste toata stirea