Cosul de consum a explodat! De cati bani are nevoie o familie pentru un trai decent - dovada ca salariile nu acopera cheltuielile

Cresterea salariului minim brut la 4.050 de lei de la 1 ianuarie nu acopera sub nicio forma cheltuielile unui trai normal ale romanilor, daca tinem cont de inflatie si scumpirea costurilor in ultimii ani.Un roman are nevoie de 3.972 lei pe luna pentru a se putea intretineFundatia Friedrich Ebert Romania si Syndex Romania au actualizat valoarea cosului minim de consum pentru un trai ... citește toată știrea