Covasna, orasul statuilor. Urmeaza Decebal

Un bust al lui Decebal va fi amplasat in orasul Covasna in perioada urmatoare, a anuntat Consilierul local Nicolae Enea. "Avem toate aprobarile pentru bustul lui Decebal, inclusiv autorizatia de construire, deci in maxim o luna de zile vom dezveli si monumentul Regelui Decebal", a scris medicul.Bustul a fost realizat de sculptorul Ioan Candea din Sibiu, cel care a sculptat si statuia lui Mihai Eminescu amplasata in Parcul Voinesti din Covasna.Conform Agerpres, in ... citește toată știrea