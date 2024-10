Covid-19: Creierul imbatraneste

Doua studii recente au avertizat inca o data cu privire la riscul deteriorarii cognitive prelungite la un an de la contractarea Covid-19. Primul, publicat la inceputul lunii octombrie in jurnalul The Lancet, se refera la subiecti tineri, sanatosi, care au fost infectati voluntar cu virusul SARS-CoV-2 si care au dezvoltat Covid. Al doilea, publicat pe 23 septembrie in revista Nature Medicine, a monitorizat persoane cu o varsta medie de 54 de ani, care fusesera internate cu forme de Covid-19 ... citește toată știrea