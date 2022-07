Covid: 46 de pacienti internati in spitalele din judetul Brasov. Infectarile sunt in crestere in toata tara, autoritatile ne "recomanda" din nou masca la interior

46 de pacienti cu Covid 19 sunt internati, in prezent, in spitalele din judetul Brasov, dintre care 2 la ATI, potrivit datelor oferite de autoritatile sanitare. Incidenta cumulata a cazurilor de COVID-19 in judetul Brasov este de 0,66/1.000 de locuitori, iar in municipiul Brasov de 1,06/1.000 de locuitori, in crestere fata de saptamana anterioara.La nivel national, cazurile de Covid au crescut cu 80% fata de sfarsitul lui mai sau inceputul de iunie, ajungand la peste 7700 de noi infectari ... citeste toata stirea