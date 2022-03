Covidul nu e inca "subiect inchis": Daca se ocupa jumatate din sectiile ATI cu pacienti Covid, revenim la restrictii

Posibilitatea discutarii unor restrictii va avea loc in momentul in care jumatate din capacitatea sectiilor de terapie intensiva (ATI) va deveni ocupata prin cresterea numarului de cazuri, a precizat, miercuri, Alexandru Rafila, Ministrul Sanatatii."Propunerile de ridicare etapizata a restrictiilor au fost in corelatie cu numarul de persoane internate in spital si mai ales cu numarul de persoane internate la terapie intensiva. Atat timp cat aceasta infectie va avea un impact mic asupra ... citeste toata stirea