Un banal covrig simplu consumat dimineata, pe stomacul gol, are un efect mai daunator in organism decat o bautura racoritoare indulcita, blamata pentru cat de nesanatoasa este.Medicul Mihail Pautov, cunoscut in mediul online datorita modului in care explica diferite probleme de medicina, a facut un mic experiment in care compara efectul pe care il are asupra glicemiei consumarea unei bauturi racoritoare indulcite si consumarea unui banal covrig.Medicul demonstreaza ca acesta produce in ... citeste toata stirea