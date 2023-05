Mii de oameni au vizitat, sambata noapte spatiile muzeale din oras. A fost Noaptea Muzeelor, singura noapte din an in care institutiile sunt deschise pana in miez de noapte si au cozi nesfarsite la usa. In acest an, in circuitul de vizitare au intrat, pentru prima data, si turnurile de pe Aleea de sub Tampa, dar si Banca de Cultura Apollonia. Cei care au fost la Turnul Artelor, de exemplu, au fost foarte incantati de lucrarile pe care le-au putut admira.Un alt spatiu la fel de cautat si la ... citeste toata stirea