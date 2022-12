"Craciun brancovenesc", adevarata semnificatie a sarbatorii

Comunitatea bisericii "Sf. Nicolae", ctitoria fagaraseana a Sfantului Constantin Brancoveanu, a organizat un eveniment special in intampinarea Nasterii Domnului. Acesta a avut loc in sala de festivitati a Cercului Militar din oras si s-a intitulat "Craciun brancovenesc", noteaza site-ul oficial al Mitropoliei Ardealului.Pentru a atrage atentia asupra adevaratei semnificatii a Craciunului, tinerii comunitatii organizati in "Fratia brancovenilor", impreuna cu prietenii lor, au realizat sceneta ... citeste toata stirea