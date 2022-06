Craciun "glam", eco si cu "bunici de ocazie" in "Brasov, oras din poveste"? Brasovenii au inceput sa trimita opiniile pentru conceptul sarbatorilor de iarna

Chiar daca suntem la jumatatea anului, brasovenii au inceput sa trimita la Primaria Brasov propunerile lor pentru tematica sarbatorilor de iarna din acest an. Formularul online prin care oamenii isi pot exprima opiniile a fost lansat de municipalitatea brasoveana in 10 iunie, iar pana ieri a fost completat de 186 de persoane, iar consultarea publica pe aceasta tema se incheie in 21 iunie.Conform reprezentantilor Primariei Brasov, majoritatea brasovenilor care au trimis propuneri isi doresc ca ... citeste toata stirea