Craciunul din... masini electrice

Transylvania eClassic Christmas Tour 2024, prima cursa de Craciun dedicata masinilor electrice, are loc in 6 si 7 decembrie si leaga celebrele Targuri de Craciun din Brasov si Sibiu. Evenimentul este organizat de Asociatia pentru Viitorul Mobilitatii din Romania, Asociatia Smart City Brasov si Transylvania Classic, care isi propun sa aduca mobilitatea sustenabila in prim-plan.Peste 35 de masini electrice vor lua startul in 6 decembrie, in cursa nocturna Brasov, de la ora 19.00, in parcarea ... citește toată știrea