Craciunul in inchisorile comuniste. Calaul Esurcanu: ,,Astazi e Craciunul. Bine... Sa-l sarbatorim si noi cum se cuvine!... Hei, tu, ala, dezbracarea!"

Craciunul anului 1949, trait in plina reeducare de la Pitesti, si descris de catre Ioan Ianolide"In Ajun ma marturisisem, la semnalul dat de teava caloriferului dintr-o celula unde era un preot. Acesta a facut dezlegarile pentru Sfanta Spovedanie. Fiecare se aduna in sinesi, in fata lui Dumnezeu si se privea ca-n oglinda in goliciunea sa de huma strabatuta de ispite.[...] Incercam sa-L descopar pe Iisus si-L chemam in acea scurta rugaciune a inimii. Uitam de foame, ger si teroare. Timpul se ... citește toată știrea