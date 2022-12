Craciunul la Brasov, cu sinucigas la Aro Palace

Politia Brasov a fost sesizata in noaptea de sambata spre duminica, 24/25 decembrie, in jurul orei 03.20, cu privire la faptul ca, o persoana, ce se afla cazata in hotelul Aro Palace din centrul Brasovului, ameninta ca se va arunca in gol de la fereastra etajului cu numarul sase. La fata locului au fost directionate, de indata, mai multe forte operative apartinand Ministerului de Interne, intre care si doi politisti, negociatori in cadrul Serviciului pentru Actiuni Speciale - Brasov.Din ... citeste toata stirea