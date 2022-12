"Craciunul la Opera": sold out!

Ultimele doua concerte ale acestui an la Opera Brasov, dedicate Carciunului, sunt programate in 17 si 18 decembrie si ambele sunt sold-out inca din prima zi in care au fost puse in vanzare biletele."In premiera, in acest an vom oferi doua seri cu programe artistice usor diferite. Astfel, sambata, ii vom putea urmari, pe scena Operei Brasov, pe soprana Irina Baiant (foto), pe interpreta de tango Analia Selis, alaturi de pianistul si aranjorul Mariano Castro, iar duminica, ii avem invitati pe ... citeste toata stirea