Cele mai frumoase compozitii muzicale clasice ale tuturor timpurilor vor rasuna pe 11 decembrie, la Sala Patria din Brasov, in cadrul concertului "Viena Magic" sustinut de celebra orchestra Johann Strauss Ensemble, sub bagheta dirijorului Russell McGregor. Menit sa introduca publicul in atmosfera sarbatorilor de iarna, concertul cuprinde unele dintre capodoperele marilor compozitori Johann Strauss I si II, Franz Lehar, Karl Komzak, Julius Fucik, precum si temele de Craciun compuse de Johann ... citeste toata stirea