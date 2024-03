Creaza in Sibiu si expun pe toate continentele. In 12 martie, si la Brasov

Muzeul de Arta Brasov va invita sa descoperiti expozitia "Urgente", un dublu solo show al renumitilor creatori contemporani Lia si Dan Perjovschi, care o vor vernisa marti, 12 martie, incepand cu ora 18.00. Expozitia prezinta componente din cercetarile realizate de cei doi artisti in ultimii 35 de ani.Lucrarile Liei Perjovschi, grupate sub titlul "Kit de supravietuire" (selectie din "Muzeul Cunoasterii"), se intalnesc in armonie cu creatiile de impact ale lui Dan Perjovschi, prezentate in ... citește toată știrea