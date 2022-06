"Cred ca a avut mila si Ministerul"

Absolventii claselor a VIII-a au sustinut, marti, 14 iunie, prima proba a Evaluarii Nationale, cea la Limba si Literatura romana. Un examen mai usor decat se asteptau copiii, dupa cum au marturisit la iesirea din examen. "A fost bine. Am avut emotii, dar acum e mai bine. A fost ok ca am avut narativul. Daca ar fi fost liric sau altceva, ar fi fost mai greu. Cred ca o sa iau peste 8", ne-a spus o eleva. "Pentru mine, romana era cea mai grea proba, dar a fost bine. Cred ca a avut mila si ... citeste toata stirea