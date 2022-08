"Cred ca e bordel, pentru ca am auzit femeile cum..."

O brasoveanca a avut parte de un sejur de cosmar la un hostel din Bucuresti. Si-a dorit un loc in care sa se odihneasca timp de cateva ore inainte sa ia trenul spre Brasov , dar a avut parte o expreienta absolut terifianta: gandaci, mizerie de nedescris, sunete ciudate si un proprietar pe masura."As dori sa fac o plangere/sesizare. Am fost cazata impreuna cu sora mea in perioada 4-6 august. Am intampinat cateva dificultati cu proprietarul, noi venind de la aeroport cu doua bagaje de 20 kg ... citeste toata stirea