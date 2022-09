Cred in puterea artei de a aduce lumina in viata oamenilor - interviu cu artistul vizual Agata Secelean

Agata Secelean este un artist sensibil si discret din peisajul brasovean. Creatiile ei prezinta o lume de poveste in care este mereu prezenta copilaria.Mi-a atras atentia in urma cu multi ani prin expozitia "Descantec".Anul trecut am regasit-o in galeria BoltArt, o idee inedita a Muzeului Civilizatiei Urbane a Brasovului.Prezenta in peste 30 de expozitii de grup si 5 personale.Pe pagina de artist, Agata scrie despre una dintre dintre creatiile ei:"Uneori coboram inauntrul nostru. Avem ... citeste toata stirea