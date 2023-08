Inaltpreasfintitul Laurentiu Streza, Mitropolitul Ardealului, a oficiat Sfanta Liturghie in Duminica a 10-a dupa Rusalii (13 august) la biserica "Adormirea Maicii Domnului" din Dragus, judetul Brasov. Credinciosii de aici s-au imbracat in haine de sarbatoare, in costumele traditionale populare romanesti, si au impodobit ferestrele si portile caselor, satul fiind renumit pentru frumoasele costume populare precum si pentru mestesugarii care le faceau, pentru a primi cu bucurie binecuvantarea ... citeste toata stirea