Credinciosii din Halchiu au fost vizitati, in aceasta duminica (2 iulie), de Inaltpreasfintitul Parinte Laurentiu, Mitropolitul Ardealului, care a binecuvantat lucrarile efectuate in ultima perioada la biserica cu hramul "Sf. Arhangheli Mihail si Gavriil" din localitate.Biserica are peste 230 de ani, monument istoric si odata cu marirea comunitatii a devenit neincapatoare. Astfel, s-a indeplinit dorinta credinciosilor, prin punerea "Pietrei de Temelie" a unei constructii noi, a unei bisericii ... citeste toata stirea