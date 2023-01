Indicele de referinta pentru creditele consumatorilor (IRCC), reglementat de OUG 19/2019, este de 5,71% pe an, acesta fiind calculat ca medie aritmetica a ratelor de dobanda zilnice ale tranzactiilor interbancare din trimestrul III 2022, in urcare fata de cel publicat in urma cu trei luni, de 4,06%, conform datelor anuntate la final de an de catre Banca Nationala a Romaniei (BNR).Conform OUG 19/2019, pentru ... citeste toata stirea