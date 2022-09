"Crematoriul" masinilor, in Tractorul: 8 masini cuprinse de flacari, 5 cu dauna totala

Un incendiu izbucnit miercuri, 21 septembrie, in jurul orelor 17.00, in cartierul Tractorul din Brasov, pe strada Cernei, s-a soldat cu avarierea a numai putin de opt autoturisme. Cinci dintre acestea au fost afectate grav de flacari, potrivit pompierilor brasoveni. "Am fost anuntati de izbucnirea unui incendiu la mai multe autoturisme, pe strada Cernei, din Brasov. S-au deplasat la fata locului trei autospeciale cu apa si spuma. O ... citeste toata stirea