Din 16 octombrie, municipiul Codlea va avea o cresa cu acte in regula, dupa ce vor fi terminate lucrarile la corpul de cladire realizat prin Planul National de Dezvoltare Locala. Anuntul a fost facut de primarul municipiului Codlea, care a anuntat ca noul corp de cladire va fi gata in 20 septembrie, iar in paralel, pana in 16 octombrie, vor fi incheiate toate demersurile pentru ca noua unitate educationala sa fie functionala.Va fi mentinuta si "cresa de inchiriat"Noul corp de cladire, cu o ... citeste toata stirea