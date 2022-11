Comuna Ucea va avea o cresa in localitatea Ucea de Jos. Este proiectul depus de Primaria Ucea pentru finantare la Compania Nationala de Investitii si cuprins in lista de investitii a companiei.,,Initial a fost selectat proiectul nostru de CNI, iar ulerior a fost depunctat. Am contestat decizia, iar zilele trecute am primit adresa prin care suntem anuntati ca investitia a fost trecuta pe lista CNI pentru ... citeste toata stirea