Cresa din Bartolomeu - Avantgarden, oficial finantata prin PNRR

Primaria Brasov a anuntat ca a obtinut o finantare nerambursabila prin Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) pentru construirea unei crese medii cu o capacitate de 70 de copii in cartierul Bartolomeu - Avantgarden. Terenul pe care va fi construita cresa si vor fi amenajate zona de joaca si zona verde este situat pe str. Lebedei nr. 18 si are o suprafata de 6.045 de mp.Cresa va fi construita pe un singur nivel (parter), suprafata construita fiind de 1.765,82 m.p. In cadrul cresei, ... citeste toata stirea