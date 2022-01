Cresa din Bartolomeu - Avantgarden, pe 6.000 de metri patrati donati de Maurer Imobiliare

Compania Nationala de Investitii (CNI) a aprobat anul trecut cererea de finantare depusa de catre Primaria Brasov in vederea finantarii lucrarilor pentru amenajare a doua noi crese, in locul fostului depou de tramvaie si in zona Bartolomeu - Avantgarden.In aceasta, zona, respectiv in proximitatea strazii Spicului, intre blocurile din vechiul cartier si noua zona Avantgarden ar urma sa fie construita o cresa de capacitate mare, respectiv pentru 11 grupe si 110 locuri pe un proiect tip, pe care ... citeste toata stirea