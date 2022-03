Cresa din Coresi, incepe constructia: 15 luni a durat proiectarea, 12 luni va dura, teoretic, executia

Desi contractul pentru proiectare si executie in vederea amenajarii unei noi crese in cartierul Coresi - Tractorul din Brasov a fost semnat inca din 2 decembrie 2020, lucrarile nu au mai demarat, dupa ce constructorul a cerut unele pasuiri in ceea ce priveste proiectarea. Recent, dupa ce au fost obtinute toate avizele, a fost emisa autorizatia de construire, astfel ca santierul ar urma sa fie deschis.Potrivit documentului, care are o valabilitate de 12 luni, noua cresa va avea o suprafata de ... citeste toata stirea