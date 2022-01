Cresa noua de pe Apollo, tot inchisa

Desi au trecut mai bine de doua luni de la discutiile din Consiliul Local pe aceasta tema, noua cresa construita in cartierul Astra din Brasov, de pe strada Apollo, sta in continuare cu lacatul pe usa, desi toate amenajarile au fost finalizate. Problema a ramas aceeasi: lipsa unui aviz pentru racordarea la reteaua de gaz metan, aviz care se emite de compania mama a distribuitorului, din Ploiesti si care in continuare nu apare.Tinand cont ca suntem in plin sezon rece, nu se mai emit nici ... citeste toata stirea