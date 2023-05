Lucrarile la cresa din cartierul Coresi (zona noua a cartierului Tractorul) situata pe str. Camil Petrescu nr. 9B au fost verificate marti, 22 mai, de o intreaga echipa a Primariei Brasov. Pe santier a fost atat primarul Brasovului, Allen Coliban, cat si si viceprimarul Flavia Boghiu. Dupa ce au verificat santierul, cei doi au anuntat ca lucrarile, ajunse in etapa finsajelor, vor fi gata in 31 iulie."Aceasta este prima cresa pe care Brasovul o construieste in cartierul Tractorul in ultimii 50 ... citeste toata stirea