Crescut prin Noua: vulpoi "domestic", filmat cu cainele la joaca

Un vulpoi cu chef de joaca a aparut in ultimele zile in zona gratarelor de langa lacul Noua din Brasov. BizBrasov.ro a scris saptamana trecuta despre aceasta aparitie, iar cititorii ne-au relatat ca este vorba de un exemplar tanar, care a crescut de mic in zona, astfel incat s-a obisnuit cu oamenii. Nu fuge de trecatori, dimpotriva, sta la fotografiat si ... citește toată știrea