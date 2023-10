Cresele din Brasov isi continua activitatea in vacanta de toamna.In urma finalizarii primului modul educational in cadrul creselor din municipiul Brasov, s-a derulat o saptamana intensa de evaluare si activitati educative cu tematica de toamna, eveniment la care au participat activ atat copiii si cadrele didactice, cat si parintii.Tema centrala a activitatilor a fost sezonul toamnei, iar participantii s-au implicat in realizarea de expozitii tematice, lucrand impreuna pentru a crea animale ... citeste toata stirea