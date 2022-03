Crestere de peste opt ori a numarului de cumparatori online in Romania, in ultimii 10 ani

Romania a inregistrat, in ultimii zece ani, cu 733% mai multi cumparatori online, de sapte ori peste cifrele din Polonia, Cehia, Slovacia, Ungaria si Bulgaria, releva datele unui studiu publicat, recent, de o companie globala de consultanta in management, prezenta si pe plan local din 2005, relateaza Agepres.Conform datelor centralizate de Horvath, in cursul anului 2020, vanzarile prin e-commerce din Romania au inregistrat o crestere de 71%, comparativ cu anul precedent, ca urmare a pandemiei, ... citeste toata stirea