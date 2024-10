Cresterea impozitului pe locuinte se amana pana in 2026. Guvernul doreste implementarea e-Proprietatea

Cresterea impozitului pe locunte se amana cu un an pana in 2026, conform unui proiect de OUG pregatit de Ministerul Finantelor. Guvernul doreste implementarea e-Proprietatea.Cresterea impozitului pe locunte se mai amana o data, pana la 1 ianuarie 2026, arata un proiect de hotarare lansat de in dezbatere de Ministerul Finantelor, transmite ... citește toată știrea