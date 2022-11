Cresterea salariului minim. Cat cer sindicatele, ce spune Guvernul

Blocul National Sindical (BNS) cere Coalitiei de guvernare sa ia urgent o decizie privind cresterea salariului minim pe economie, in conditiile in care sunt aproximativ 1,2 milioane de romani care traiesc de la o luna la alta cu un salariu brut de 2.550 de lei, potrivit unui comunicat remis miercuri Agerpres.Reprezentantii BNS considera ca acest venit trebuie majorat la 3.000 de lei. Conform sursei citate, in acest moment Romania are al treilea cel mai mic salariu minim brut din UE, dupa ... citeste toata stirea