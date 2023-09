Anul trecut Ciolacu a promis ca in 2023 nu se mareste nicio taxa. Apoi a aflat ca ministrul lui de Finante nu stia sa numere banii si avea o gaura de zeci miliarde in contabilitate. In loc sa scape de el, l-a mutat de la Finante la Fondurile Europene sa le faca praf si pe acestea. Pentru banii lipsa, Ciolacu le da pedeapsa tot romanilor muncitori.Andrei Miftode, deputat USR: "A venit momentul bilantului si Ciolacu arunca vina pe cetateni. A prezentat in Parlament un asa-zis 'pachet de masuri ... citeste toata stirea