Crestinii sarbatoresc azi Intampinarea Domnului

Aceasta sarbatoare, ce cade la 40 de zile de la Nasterea Domnului Iisus, se tinea la Ierusalim cel putin de la inceputul secolului al V-lea, "cu aceeasi bucurie ca Pastele" (relatarea pelerinei Etheria). La Roma a fost introdusa in jurul anului 650.Continutul sarbatorii se refera la prezentarea pruncului Iisus in Templu. Dupa cum arata denumirea apuseana (de dupa 1960) a sarbatorii: "Prezentarea Domnului". Denumirea rasariteana de "Intampinarea Domnului" exprima faptul ca Mesia vine in ... citeste toata stirea