Crima cu sange rece la Ticusu Vechi, in noaptea dintre ani. Faptasii, doi frati de 15 si 17 ani

O familie din Ticusu Vechi este in doliu, unul dintre cei doi fii a fost ucis in noaptea de Revelion, iar celalalt se afla in spital. Protagonistii scandalului au fost doi frati, de 15 si 17 ani, care n-ar fi fost primiti la petrecerea dintre ani in casa victimelor. Nimeni nu se gandea ca adolescentii cauta razbunare, desi sunt cunoscuti ca agresivi in sat, asa cum afirma localnicii. In jurul orei 4.40, tinerii inarmati cu topoare au asteptat in fata casei fratilor Buta pentru a se razbuna. ... citeste toata stirea