Crima in Apata. Un tanar a fost injunghiat

Un tanar, in varsta de 19 ani din Apata, a murit dupa ce a fost injunghiat cu un cutit. Totul s-a petrecut sambata seara, la o petrecere. In urma unei altercatii, un tanar ar fi injunghiat victima cu un cutit in spate, iar la scurt timp aceasta a murit, potrivit brasov.net."A fost o petrecere organizata la Apata de niste baieti. Au aparut neinvitate doua persoane de etnie roma. Desi initial acestea un intrat in casa inculpatului si nu au fost date afara, ulterior cele doua persoane au fost ... citeste toata stirea