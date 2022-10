Crima la Codlea. Doi soti au fost gasiti injunghiati, femeia era moarta, iar sotul era in stare foarte grava

O crima oribila a avut loc in aceasta noapte la Codlea. Doi soti au fost gasiti in casa injunghiati si plini se sange. Scena socanta a fost descoperita de pompieri, care au ajuns la fata locului alertati de nora celor doi care a transmis la numarul de urgenta ca oamenii nu raspund la telefon, care a sunat la 112, spunand ca oamenii nu raspund. Ajunsi la fata locului pompierii au vazut scena de groaza. Femeia in varsta de 65 de ani era cazuta pe jos fara suflare, iar sotul ei, de 67 de ani era ... citeste toata stirea