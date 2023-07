Pe data de 26 iulie, un barbat de 69 de ani a injunghiat un turist chiar la receptia bazei sportive din statiunea Mamaia. In urma loviturilor multiple cu arma, victima a decedat. Martorii la eveniment au sunat, de urgenta, la 112, in speranta ca vor reusi sa-l salveze.Din motive inca necunoscute de catre anchetatori, individul de 69 de ani a sarit sa-l omoare pe bietul turist. "La data de 26 iulie, in jurul 7.05, politisti din cadrul Politiei statiunii Mamaia au fost sesizati cu privire la ... citeste toata stirea