Crin Antonescu: Nu am intrat in viata mea intr-un cazino. Beau cat, cred, un om normal. Nu am vreo problema cu una din aceste 2 acuzatii

Crin Antonescu: Nu am intrat in viata mea intr-un cazino. Beau cat, cred, un om normal. Nu am vreo problema cu una din aceste 2 acuzatiiDistribuie daca iti place!Crin Antonescu le raspunde celor care il acuza ca are probleme cu jocurile de carti si consumul de alcool.Crin Antonescu, candidatul comun a partidelor traditionale, respinge ferm acuzatiile venite prin canale media referitoare la posibile vicii, dependente sau alte apucaturi. El afirma ca niciodata nu a intrat intr-o casa ... citește toată știrea