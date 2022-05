Sambata, 7 mai, in jurul orei ora 20.50, politistii din cadrul Sectiei 5 Politie Rurala Zarnesti au efectuat semnale de oprire regulamentare unui barbat, care conducea un autoturism pe strada Nisipului din Cristian. Intrucat conducatorul auto nu s-a conformat, s-a procedat la urmarirea acestuia, cu semnalele luminoase si acustice in functiune, fiind oprit in scurt timp, pe aceeasi strada.Motivul pentru care ... citeste toata stirea