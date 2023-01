Cristian Cioaca ramane in inchisoare. Judecatorii au respins cererea de liberare conditionata

Fostul politist Cristian Cioaca ramane in inchisoare, dupa ce Judecatoria Pitesti i-a respins luni, ca neintemeiata, cererea de eliberare conditionata, insa decizia nu este definitiva.Potrivit deciziei instantei, Cioaca are dreptul sa faca o noua cerere de eliberare in luna mai 2023, relateaza Agerpres."Respinge cererea de liberare conditionata formulata de petentul condamnat, in prezent detinut la Penitenciarul Mioveni, ca neintemeiata. Mentine termenul stabilit de Comisia pentru ... citeste toata stirea