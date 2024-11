Cristian Mandeal si Stefan Arnold invitati ai concertului de joi seara, de la Sala Patria

Doi mari artisti revin in fata publicului brasovean, joi, pe scena Salii Patria, in concertul simfonic extraordinar al Filarmonii Brasov. Este vorba despre dirijorul de renume Cristian Mandeal si pianistul Stefan Arnold, un reper al excelentei in muzica clasica europeana.Programul serii va celebra geniul a doi mari compozitori austrieci, astfel ca publicul va putea asculta Concertul ... citește toată știrea