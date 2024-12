Cristianul a dat in lucru primul muzeu virtual din judet

Vizitatorii din toate colturile lumii vor putea admira, in curand, o parte din istoria comunei Cristian si a Tarii Barsei la doar un click distanta. Astfel, edilii comunei au decis sa "construiasca" primul muzeu virtual din judet.Pentru realizarea acestuia, edilii cristoloveni au semnat prin negociere directa un contract in valoare de 202.700 de lei fara TVA cu firma Zoom Like Medial SRL din Ploiesti. "Se realizeaza turul virtual, adica vizita digitala/virtuala a unui spatiu in forma unui ... citește toată știrea