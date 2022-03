Cristianul se "urbanizeaza" la capitolul spatii verzi

Edilii din Cristian vor ca toate spatiile verzi din comuna sa fie intretinute ca la carte, tinand cont ca localitatea a devenit un mic orasel in ultimii ani. Tocmai de aceea intentioneaza sa incheie un contract cu o firma de profil care sa se ocupe de intretinerea si amenajarea acestor zone in urmatorii 4 ani.Costul estimat este intre 1.061.289,40 lei si 2.895.800,40 lei, fara TVA, respectiv o suma maxima de 3.446.002,47 lei cu TVA, in functie de lucrarile ce se vor derula. "Spatiile verzi ... citeste toata stirea