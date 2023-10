Directorul executiv al Asociatiei Romane a Producatorilor Internationali de Medicamente, Dan Zaharescu, a atras atentia ca Romania se confrunta cu o adevarata criza a medicamentelor pentru pacientii cronici din spitale, in conditiile in care unitatile medicale nu pot achizitiona aceste medicamente pentru ca nu au bani intrucat la nivel national nu s-a facut rectificarea bugetara."Din pacate situatia aceasta am mai trait-o cu foarte multi ani in urma, pe timpul primei crize financiare, in ... citeste toata stirea