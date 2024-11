Criza de medici, se inchid centre de permanenta

Primaria Rasnov a fost anuntata luni, 4 noiembrie, de Directia de Sanatate Publica (DSP) Brasov ca activitatea Centrului de Permanenta din oras este suspendata in perioada 1 noiembrie - 30 noiembrie din cauza numarului insuficient de medici care sa asigure programul de permanenta."Adresa a fost trimisa catre Primaria Rasnov, in octombrie, in conditiile in care Centrul de Permanenta si-a suspendat activitatea de la 1 noiembrie. Dr. Anca Morar, coordonatorul Centrului de Permanenta Rasnov, si-a ... citește toată știrea