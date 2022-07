Este criza de recenzori in judetul Brasov si in localitati din peste 20 de judete din tara.Cu doar cateva zile inainte de incheierea recensamantului populatiei si locuintelor, in peste 20 de judete, intre care si Brasovul, este criza de recenzori.E nevoie de peste 1.300 de oameni care sa colecteze informatiile de la populatie, reiese din datele INS ... citeste toata stirea